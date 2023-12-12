12 декабря 2023, 17:42
Общество

Министр образования Карелии прокомментировал частые эвакуации школ

Роман Голубев призывает петрозаводчан не поддаваться панике

В петрозаводские школы почти ежедневно поступают сообщения о минированиях, и уже становится обыденностью в новостной ленте увидеть сообщение об эвакуации очередной школы. Ситуацию прокомментировал министр образования и спорта Республики Карелия Роман Голубев.


"В последние месяцы действительно участились сообщения о минировании образовательных учреждений, но все они оказались ложными. У руководителей образовательных организаций есть отработанные алгоритмы действий для подобных ситуаций. Главное в сложившейся обстановке - не поддаваться панике",

- призывает министр образования Карелии.

По его мнению, цель таких провокаций - посеять панику и хаос среди населения.

Каждое такое сообщение оперативно отрабатывается правоохранительными органами, и на данный момент все сообщения о минированиях оказались ложными. По каждому эпизоду ведется проверка. // Видео: Юрий Крупянский, телеканал "Ника плюс". 

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Метки: 
новости Карелии
новости петрозаводска
телефонный терроризм
эвакуация школы
минирование
минобраз Карелии
Роман Голубев