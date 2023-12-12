Схема дорожного движения изменится в центре Петрозаводска

С 13 декабря в центре Петрозаводска изменится схема движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

На участке улицы Германа Титова между улицами Кирова и Куйбышева будет запрещена остановка и стоянка транспорта. Ограничения будут действовать с полуночи до 6 часов утра по вторникам для качественной уборки территории.

Мэрия призывает водителей обращать внимание на установленные дорожные знаки и соблюдать ПДД. // Фото «Петрозаводск говорит»