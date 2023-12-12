В Петрозаводске выявили 186 нарушений правил содержания домов

Содержание 250 многоквартирных домов в Петрозаводске проверила на прошлой неделе служба заказчика. Выявили 186 нарушений, сообщили в пресс-службе мэрии.

Из них 70 относятся к очистке крыш, а 66 - к уборке снега. Часть нарушений связана с посыпкой наледи, ненадлежащим обслуживанием общего имущества, содержанием фасадов, неисправностями на сетях электро- и водоснабжения.

Управляющим компаниям направили 79 уведомлений и потребовали оперативно устранить выявленные нарушения.

За минувшую неделю управляющие организации исправили 88 выявленных раньше нарушений. Информацию не предоставили организации «ЖХСервис» и «Десятый регион». // фото: freepik.com