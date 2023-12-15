Мощный пожар вспыхнул в жилом доме на севере Карелии

Утром 14 декабря на пульт Единой службы спасения Лоухского района поступило сообщение о пожаре в одноэтажном восьмиквартирном деревянном жилом доме.

К приезду поселковых пожарных часть дома была охвачена огнем. Для ликвидации серьезного пожара на помощь своим коллегам выехали пожарные из поселка Лоухи. По тревоге подняли поселковых пожарных свободных от дежурства.

Источник воды для тушения оказался в километре от места ЧП. Общими силами пожар смогли ликвидировать. Огонь повредил четыре квартиры на общей площади 150 квадратных метров. Причину огненного ЧП устанавливают специалисты. // фото freepik.com/ wirestock