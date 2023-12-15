15 декабря 2023, 07:50
Неизвестные подожгли дверь в квартиру пожилого петрозаводчанина
Очевидцы своими силами справились с огнем, но пожарных все равно вызвали
Сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Советская в Петрозаводске поступил спасателям вечером 14 декабря.
Пожарные прибыли на вызов, но помощь уже не требовалась. С огнем подручными средствами справились очевидцы.
В результате инцидента огнем оказалась повреждена входная дверь квартиры, где проживает пенсионер.
По предварительным данным, входную дверь мужчины подожгли. Проверку проводят не только пожарные специалисты, но и сотрудники правоохранительных органов. // фотоfreepik.com/ rawpixel