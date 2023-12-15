Автомобили разворотило в массовой аварии на трассе «Кола» в Карелии

В Олонецком районе на трассе «Кола» вечером 14 декабря произошла групповая авария. На 315 километре автотрассы столкнулись три автомобиля.

Судя по фото, одну фуру развернуло поперек дороги – кабина оказалась в кювете. Пустой лесовоз остался стоять на трассе.

На месте ДТП работали спасатели. Они отключили аккумуляторную батарею и организовали свободный проезд других транспортных средств в районе столкновения.

В результате аварии никто не погиб, но травмирован один человек. // фото из VK-паблика «ОПС по Олонецкому району»