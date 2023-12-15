Двух мужчин спасли в Карелии

Двух человек спасли в Карелии – один отправился на рыбалку, а другой – на прогулку.

В Медвежьегорском районе спасатели помогли любителю зимней рыбалки. Его нашли на льду озера в 700 метрах от берега. Спасатели уложили рыбака на носилки, доставили на берег и передали врачам.

В Кемском районе любителя прогулок вывели из леса. Мужчину также передали врачам для оказания помощи. // фото из VK-паблика «Карельской поисково-спасательной службы»