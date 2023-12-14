Мужчина тайно снял с карточки знакомой 45 тысяч рублей и потратил

Мужчина в Сортавале опустошил счет приятельницы и попал под суд. Он потратил на свои нужды 45 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Карелии.

Следователи выяснили, что 32-летний обвиняемый знал пин-код от банковской карты знакомой, потому что женщина ранее просила его купить продукты. Потом он напился и снял крупную сумму уже для себя.

Мужчина признал вину и частично возместил ущерб, но его все равно накажут. Уголовное дело уже передали в суд. // фото: jarmoluk/ pixabay.com