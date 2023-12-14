Костомукшанин продавал наркотики оптом и попался

Жителя Костомукши будут судить за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Запрещенные вещества 44-летний мужчина находил в интернете, причем брал крупные партии и фасовал их на мелкие, сообщили в прокуратуре Карелии.

Костомукшанин размещал наркотики в тайниках, а потом координаты сообщал покупателям.

В сентябре текущего года организаторы преступной схемы дали ему задание забрать на территории Пряжинского района больше 1,8 килограмма наркотического средства и распределить по тайникам.

Мужчина сделал четыре закладки в Петрозаводске, а оставшуюся часть наркотика хотел распространить в Костомукше. Но сделать этого он не успел, так как по возвращении в город его задержали полицейские. Все наркотики изъяли, возбудили уголовное дело. Его уже передали в Костомукшский городской суд. // фото: fabrikasimf/ pixabay.com