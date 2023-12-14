На железной дороге в Карелии готовили теракт, накажут того, кто знал

Сотрудники УФСБ в Карелии выявили человека, который достоверно знал о совершении террористического акта. Мужчина не рассказал об этом и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в пресс-службе ведомства.

Силовики выяснили, что 32-летний гражданин располагал сведениями о теракте на объекте железнодорожной инфраструктуры в республике.

- Достоверно зная о факте совершения вышеуказанного преступления, подозреваемый не сообщил об этом в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении террористической направленности,

- сказано в сообщении.

Мужчину будут судить за то, что он не рассказал о преступлении. Материалы дела уже направили в суд. // фото: pixabay.com