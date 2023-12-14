Браконьер не успел разделать убитого лося и теперь может сесть

Останки лося обнаружили там, где охота на этих животных запрещена. Оперативники нашли часть уже разделанной туши, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Браконьер оставил в лесу голову лося, копыта, шкуру и даже мясо. Вскоре нарушителя нашли, 51-летний житель Питкяранты признался, что браконьер – это он.

Мужчина рассказал, что услышал шум, когда разделывал незаконную добычу. Он испугался и сбежал с частью туши, остальное бросил, чтобы его не застигли с поличным.

Полицейские изъяли у него оружие и больше 100 килограммов лосиного мяса. Возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает штраф до полумиллиона рублей или лишение свободы на срок до двух лет. // фото: Natalia_Kollegova/ pixabay.com