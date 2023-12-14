Машинист тепловоза и его помощник похитили почти тонну дизеля

За кражу дизельного топлива с железной дороги в Карелии будут судить машиниста тепловоза и его помощника. Мужчины могут отправится в колонию на пять лет, сообщили в пресс-службе карельской транспортной прокуратуры.

Следователи считают, что обвиняемые в сентябре этого года вывезли больше 940 литров солярки.

Уголовное дело уже направили в Питкярантский городской суд, мужчинам грозит колония. // фото: Северо-Западная транспортная прокуратура