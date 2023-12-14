14 декабря 2023, 15:30
Из квартиры покойника в Кондопоге украли мультиварку и лампу
Воры знали, что владелец квартиры умер, и похозяйничали там
Мужчина в Кондопоге пришел в квартиру к умершему родственнику и увидел, что ее обчистили воры. Они не только унесли вещи, но и разворотили бытовые приборы, сообщили в МВД Карелии.
Неизвестные злоумышленники похитили настольную лампу и мультиварку, вдобавок вырвали металлические части из телевизора и холодильника.
Сотрудники угрозыска нашли 39-летних подозреваемы. Эти местные жители раньше были судимы. Они признались, что выбрали квартиру не случайно: знали, что владелец скончался.
Украденное продали за полторы тысячи рублей и пропили деньги. Возбуждено уголовное дело. // фото: WOKANDAPIX/ pixabay.com