Названы самые денежные сферы деятельности в Карелии

Карелиястат назвал сферы деятельности с самыми большими зарплатами за январь. Данные опубликованы на сайте ведомства.

Так, наибольшие зарплаты в первый месяц 2024 года получили люди, которые занимаются добычей полезных ископаемых. Там средняя зарплата составила 144 096 рублей.

На втором месте - сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (87 235 рублей). На третьем - государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение (83 022 рубля).

Меньше всего в Карелии зарабатывают сотрудники отрасли «деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» (44 745 рублей).

Напомним, средняя зарплата в Карелии за январь превысила 69 тысяч рублей. // Фото «Петрозаводск говорит»