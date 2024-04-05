Средняя зарплата в Карелии превысила 69 тысяч рублей

Карелиястат опубликовал данные о средней зарплате в республике за январь 2024 года. Информация приводится на сайте ведомства.

Так, в январе средняя зарплата в Карелии составила 69 548 рублей. За год этот показатель вырос на 15,4%. При этом реальные зарплаты, рассчитанные с учетом инфляции, увеличились на 7,4%.

Напомним, по России средняя зарплата составляет 73 тысячи рублей. Такую статистику привел глава правительства Михаил Мишустин. При этом жители Карелии о такой зарплате могут только мечтать. // Фото «Петрозаводск говорит»