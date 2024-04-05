05 апреля 2024, 14:14
Три известные радиостанции замолчат в Петрозаводске
В следующий вторник у жителей Петрозаводска будет меньше возможностей слушать радио
Радиотелевизионный передающий центр Карелии сообщил об отключениях радиовещания на следующей неделе.
По данным РТПЦ, 9 апреля в Петрозаводске временно остановится вещание радиостанций «Дети FM», «Радио Вера», «Юмор FM». Станции замолкнут с 8 до 13 часов.
Временные неудобства связаны с проведением профилактических работ. // Фото: unsplash.com / Frank Albrecht