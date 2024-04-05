05 апреля 2024, 14:14
Общество

Три известные радиостанции замолчат в Петрозаводске

В следующий вторник у жителей Петрозаводска будет меньше возможностей слушать радио

Радиотелевизионный передающий центр Карелии сообщил об отключениях радиовещания на следующей неделе.

По данным РТПЦ, 9 апреля в Петрозаводске временно остановится вещание радиостанций «Дети FM», «Радио Вера», «Юмор FM». Станции замолкнут с 8 до 13 часов.

Временные неудобства связаны с проведением профилактических работ. // Фото: unsplash.com / Frank Albrecht

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