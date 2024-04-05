Дорогу в Петрозаводске не смогли расчистить из-за припаркованных машин

Часть проезжей части на Кукковке в Петрозаводске сегодня осталась неочищенной от снега. Работе техники помешали припаркованные у обочины автомобили.

"Ровио, 10... Ночью спецтехника не смогла очистить проезжую часть из-за припаркованных автомобилей... И к кому вопросы о неубранных дорогах?!!!",

- возмущаются горожане в паблике "Подслушано в ПТЗ".

Впрочем, другие горожане замечают, что раз знаков, запрещающих парковку, в этом месте не установили, то претензии к тем, кто плохо организовал процесс уборки дорог.

Напомним, вчера вечером администрация Петрозаводска рассказывала о планируемых работах в ночь с 4 на 5 апреля, а именно: повторное прохождение грейдером основных магистралей города, продолжение работ по снегоочистке квартальных проездов и тротуаров, расчистка подходов к пешеходным переходам и площадок остановок общественного транспорта, другие меоприятия.

Также сообщалось о графике работ в частном секторе. // Фото: группа "Подслушано в ПТЗ".