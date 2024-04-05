Несколько машин увезли в Петрозаводске из-за новой схемы движения

В ночь на 5 апреля с Коммунальной улицы в Петрозаводске эвакуировали несколько автомобилей. Их увезли с участка от улицы Максима Горького до Гоголя, сообщили в Госавтоинспекции.

Теперь там запрещено оставлять машины из-за изменения схемы движения. Водителей призвали быть внимательными и руководствоваться установленными знаками.

Напомним, движение на Коммунальной улице с 4 апреля стало двусторонним. // фото: ГИБДД Петрозаводска