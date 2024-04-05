05 апреля 2024, 13:47
Несколько машин увезли в Петрозаводске из-за новой схемы движения
Этой ночью припаркованные не на месте автомобили увезли на штрафстоянку с улицы Коммунальной
В ночь на 5 апреля с Коммунальной улицы в Петрозаводске эвакуировали несколько автомобилей. Их увезли с участка от улицы Максима Горького до Гоголя, сообщили в Госавтоинспекции.
Теперь там запрещено оставлять машины из-за изменения схемы движения. Водителей призвали быть внимательными и руководствоваться установленными знаками.
Напомним, движение на Коммунальной улице с 4 апреля стало двусторонним. // фото: ГИБДД Петрозаводска