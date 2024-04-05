В Петрозаводске назвали победителей конкурса среди НКО

В администрации Петрозаводска подвели итоги конкурса по предоставлению субсидий для некоммерческих организаций. Никакой брьбы, по сути, не было: заявки направили восемь НКО, и жюри решило поддержать всех. Проекты патриотической и этнокультурной направленности получат деньги на реализацию.

Победителями стали следующие проекты:

– «Многонациональный мир: в памяти поколений герои Победы» (Некоммерческий фонд «Новое образование»),

– «В единстве наша сила» (АНО по реализации социальных, образовательных и этнокультурных инициатив «Взаимодействие»),

– «Детство, опаленное войной» (Петрозаводская местная общественная организация «Общественно-Культурный Центр Согласие микрорайона «Перевалка»),

– «Память жива» (МОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Петрозаводского городского округа),

– «Отец Солдата» (РОО «Объединение ветеранов боевых действий «Ветераны Карелии»),

– «Татары на Карельском фронте» (КРОО «Общество татарской культуры «Чулпан»),

– «Плетение маскировочных сетей» (Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр межнационального сотрудничества»),

– «Мой город – моя судьба» (Карельская региональная молодежная общественная организация «Творческий центр «Арт-Синтез»).

Общий фонд конкурса – 200 тысяч рублей. Мероприятия будут реализованы в Петрозаводске с 1 мая по 15 ноября 2024 года. // Фото: Петрозаводск говорит.