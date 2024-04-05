Прокуратура обратила внимание на заброшенное здание больницы в Кеми

На территории Кемской ЦРБ располагается аварийное здание, которое разрушается и представляет потенциальную угрозу жизни и здоровью людей. Когда-то здесь находилось детское отделение больницы, теперь - типичная заброшка, вокруг которого даже нет ограждения.

Депутат Заксобрания Карелии по Кемскому району Андрей Монастыршин направил обращение в прокуратуру. В результате проверки было установлено, что объект недвижимости состоит на учете как бесхозяйный, в пользование городской больницы не передавался. Подано исковое заявление об обязании администрации Кемского муниципального района обеспечить государственный кадастровый учет бесхозяйного объекта и регистрацию прав органа местного самоуправления на недвижимое имущество, с требованием ограничить доступ неопределенного круга лиц.

Прокуратура направила администрации Кемского района представление об устранении нарушения закона. // Фото: Андрей Монастыршин.