Троллейбусы в Петрозаводске изменили маршрут из-за аварии

Троллейбусы маршрута № 1 в Петрозаводске не следуют до конечной остановки на Кемской улице. Об этом сообщили в ПМУП «Городской транспорт».

Маршрут 5 апреля изменили из-за аварии, транспорт разворачивается на остановке Хлебокомбинат.

По данным Госавтоинспекции, около конечной остановки сегодня не было ДТП. Возможно, речь идет об аварии на сетях троллейбусов. // фото: «Петрозаводск говорит»