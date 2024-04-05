05 апреля 2024, 12:25
Троллейбусы в Петрозаводске изменили маршрут из-за аварии
Троллейбусы № 1 временно не доезжают до конечной остановки
Троллейбусы маршрута № 1 в Петрозаводске не следуют до конечной остановки на Кемской улице. Об этом сообщили в ПМУП «Городской транспорт».
Маршрут 5 апреля изменили из-за аварии, транспорт разворачивается на остановке Хлебокомбинат.
По данным Госавтоинспекции, около конечной остановки сегодня не было ДТП. Возможно, речь идет об аварии на сетях троллейбусов. // фото: «Петрозаводск говорит»