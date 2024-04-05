Коммунальщики начали спасать Петрозаводск от затопления

Специалисты провели работу по ликвидации паводковых вод в районе Соломенского шоссе – там они разморозили водопропускную трубу, сообщает мэрия Петрозаводска. Коммунальщики также откачали талые воды и провели гидродинамическую промывку внутриквартирной сети ливневой канализации у дома №9 по улице Интернационалистов.

Воду откачали и на Новосулажгорской улице. На улицах Кирова и Куйбышева установили крышки люков. «Служба заказчика» продолжает очищать дождеприемные колодцы, размораживать трубопроводы и водопропускные трубы.

В городской администрации подчеркивают, что точечные работы будут продолжаться в плановом режиме и оперативно – по заявкам от населения.

По вопросам обслуживания сети ливневой канализации можно обращаться к диспетчеру МКУ «Служба заказчика» по телефону: 8 (963) 744-02-55 или в ЕДДС по круглосуточному номеру – 051. Устранением затоплений на придомовых территориях занимаются управляющие организации. // Фото: администрация Петрозаводска.