Режим ЧС в Петрозаводске отменили

В пятницу, 5 апреля, в Петрозаводске отменили режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила мэр Инна Колыхматова.

При этом режим повышенной готовности в городе продолжает действовать. Это связано с необходимостью уборки снега и пропуска паводковых вод.

Администрация подготовила обращение в региональное правительство с просьбой выделить дополнительные средства из резервного фонда для ликвидации последствий снегопада.

Основные магистрали за минувшие сутки подрядчик расчистил, но продолжает убирать межквартальные проезды и частный сектор.

- Впереди паводки – важно минимизировать залитие территорий,

- отметила Колыхматова.

Служба заказчика уже готовится к пропуску паводковых вод, откачивает воду, промывает ливневки, размораживает трубы. // фото: Катерина Барсова/«Петрозаводск говорит»