Жители Петрозаводска продолжают незаконно выбрасывать авторезину

Служба заказчика за неделю вывезла 156 автомобильных шин, выброшенных с нарушениями, сообщают в мэрии Петрозаводска. При этом мобильные бригады Службы заказчика приводят в порядок только контейнерные площадки, имеющие статус муниципальных.

Впрочем, старые автомобильные покрышки выбрасывают не только в мусорные баки. Некоторые горожане оставляют их просто во дворе.

"А был уютный двор когда-то. Кто здесь решил сложить покрышки? Как до такого додуматься можно было вообще? Ровио 12 "а", это я еще не сфотографировал состояние мусорных баков. Позорище!",

- пишет в паблике "Подслушано в ПТЗ" петрозаводчанка.

Городские власти напоминают, что выбрасывать твердые коммунальные отходы можно только в предназначенные для этого контейнеры. Складировать на улице старые шины, строительный и другой мусор, требующий специальной утилизации, запрещено.

Покрышки у населения принимает ПМУП «Автоспецтранс». Сдать их можно ежедневно с 9:00 до 16:00 в специальный контейнер, установленный у проходной возле проезда Тидена. От одного человека бесплатно принимают не более четырех шин. // Фото: "Подслушано в ПТЗ".