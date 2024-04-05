Житель Карелии Евгений Рожков погиб в зоне СВО

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Лоухского района Евгений Рожков. Об этом сообщили в паблике администрации района.

В субботу, 6 апреля, в поселке Лоухи пройдет прощание с погибшим военнослужащим. Оно начнется с отпевания, с 10 до 13 часов проститься с военным смогут все желающие.

После церемонии прощания запланирован траурный митинг, после которого бойца похоронят. // Фото: unsplash.com / Parth Natani, vk.com