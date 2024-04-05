Адвокат бизнесмена Попова видит основания для обжалования приговора

Адвокат бизнесмена Василия Попова Михаил Ямчитский заявил, что решение об обжаловании приговора его клиент будет принимать лично. Но, с учетом материалов дела и его конкретных обстоятельств, основания для обжалования имеются, считает защитник. О каких-то конкретных действиях со стороны его подзащитного он говорить не стал, сославшись на необходимость изучения полного текста судебного приговора.

Напомним, Петрозаводский городской суд заочно признал Василия Попова виновным в мошенничестве с муниципальной собственностью, совершенном в особо крупном размере. Бюджету города, как утверждает следствие, был нанесен ущерб в размере более 11 млн рублей.

Решением суда Василию Попову было назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также штраф в размере 950 тысяч рублей. Приговор был вынесен заочно, так как обвиняемый с 2017 года живет в Финляндии, где получил политическое убежище.

Мера пресечения в виде содержания под стражей для бизнесмена осталась неизменной, также был сохранен арест его недвижимого имущества. // Видео: Юрий Крупянский, телеканал "Ника плюс".