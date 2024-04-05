05 апреля 2024, 16:21
Общество

Адвокат бизнесмена Попова видит основания для обжалования приговора

Михаил Ямчитский уточнил, что окончательное решение его клиент Василий Попов будет принимать лично

 

 

Адвокат бизнесмена Василия Попова Михаил Ямчитский заявил, что решение об обжаловании приговора его клиент будет принимать лично. Но, с учетом материалов дела и его конкретных обстоятельств, основания для обжалования имеются, считает защитник. О каких-то конкретных действиях со стороны его подзащитного он говорить не стал, сославшись на необходимость изучения полного текста судебного приговора.

Напомним, Петрозаводский городской суд заочно признал Василия Попова виновным в мошенничестве с муниципальной собственностью, совершенном в особо крупном размере. Бюджету города, как утверждает следствие, был нанесен ущерб в размере более 11 млн рублей.

Решением суда Василию Попову было назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также штраф в размере 950 тысяч рублей. Приговор был вынесен заочно, так как обвиняемый с 2017 года живет в Финляндии, где получил политическое убежище.

Мера пресечения в виде содержания под стражей для бизнесмена осталась неизменной, также был сохранен арест его недвижимого имущества. // Видео: Юрий Крупянский, телеканал "Ника плюс". 

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