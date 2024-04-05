Сотрудников ГИБДД Карелии поблагодарили за спасение семьи на дороге
Жители Карелии благодарят сотрудников госавтоинспекции Прионежского района за оперативно оказанную помощь. Поздно вечером они помогли семье автомобилиста выбраться из кювета.
Автор поста в социальной сети рассказал, что он вместе с женой и маленьким сыном направлялся в деревню Намоево по лесной дороге. Вокруг было темно. Объезжая яму, водитель не смог справиться с управлением и съехал на обочину. Правая часть машины оказалась в глубокой канаве, заполненной рыхлым снегом.
Было поздний вечер и на помощь других автомобилистов нельзя было рассчитывать. Позвониили в службу спасения, сообщение было передано в полицию. На вызов приехали сотрудники госавтоинспекции – лейтенант полиции Максим Федоров и лейтенант полиции Антон Попроцкий.
Инспекторы успокоили членов семьи и привлекли к спасению жителей ближайшей деревни. Совместными усилиями автомобиль удалось вернуть на дорогу. // Фото: ГИБДД Карелии.