Автовокзал Петрозаводска напомнил об изменениях в расписании

С 8 апреля вносятся изменения в расписание рейсов маршрута № 528 "Петрозаводск - Костомукша через Сегежу".

Автовокзал обращает внимание пассажиров, что время отправления из Петрозаводска и Костомукши при этом остается неизменным:

Петрозаводск - 11:00 и 21:30.

Костомукша - 12:00 и 22:00.

Изменяется время прибытия на промежуточные остановочные пункты. При движении из Петрозаводска:

Медвежьегорск разв (Маяк) - 13:15 и 23:45

г. Сегежа - 15:00 и 01:25

Ругозеро - 16:45 и 03:20

Ледмозеро - 17:55 и 04:30

Прибытие в Костомукшу - 19:15 и 05:50.

При движении из Костомукши:

Ледмозеро - 13:30 и 23:30

Ругозеро - 14:35 и 00:35

Сегежа - 16:30 и 02:25

Медвежьегорск разв (Маяк) - 18:35 и 04:30.

Прибытие в Петрозаводск в 20:30 и 06:35. // Фото: Петрозаводск говорит.