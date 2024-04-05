Автовокзал Петрозаводска напомнил об изменениях в расписании
С 8 апреля вносятся изменения в расписание рейсов маршрута № 528 "Петрозаводск - Костомукша через Сегежу".
Автовокзал обращает внимание пассажиров, что время отправления из Петрозаводска и Костомукши при этом остается неизменным:
Петрозаводск - 11:00 и 21:30.
Костомукша - 12:00 и 22:00.
Изменяется время прибытия на промежуточные остановочные пункты. При движении из Петрозаводска:
Медвежьегорск разв (Маяк) - 13:15 и 23:45
г. Сегежа - 15:00 и 01:25
Ругозеро - 16:45 и 03:20
Ледмозеро - 17:55 и 04:30
Прибытие в Костомукшу - 19:15 и 05:50.
При движении из Костомукши:
Ледмозеро - 13:30 и 23:30
Ругозеро - 14:35 и 00:35
Сегежа - 16:30 и 02:25
Медвежьегорск разв (Маяк) - 18:35 и 04:30.
Прибытие в Петрозаводск в 20:30 и 06:35. // Фото: Петрозаводск говорит.