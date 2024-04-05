Школьники добровольно убирали снег в петрозаводском дворе

К нам в редакцию пришел ученик 5-го класса школы №3 Петрозаводска Никита, который захотел рассказать о том, как ему и его друзьям Матвею, Роме и Вове по собственной инициативе пришлось взять в руки лопаты и убирать снег, чтобы люди могли пройти по двору на Ключевском шоссе. Приводим его рассказ полностью с незначительными правками.

«Управляющие компании не готовы к снегопадам. На Ключевском шоссе 7А и 9А камеры видеонаблюдения зафиксировали, как школьники убирали снег, а не дворник.

Также беспорядок на улицах Балтийской и Лыжной. Пешеходные переходы заявлены снегом. Инвалидам и мамам с колясками просто не проехать.

В 2022-2023 году была такая же проблема с уборкой, и тоже детям приходилось протаптывать путь через снег. Тогда возникает вопрос — где дворники? Видимо, нашей управляющей компании безразлично, как будут пробираться через сугробы пожилые люди, дети и обычные горожане. У них есть дворник, которого заставляют убирать 17 дворов. А дети и бабушки должны чистить снег. Просим разобраться в ситуации. А то нам придется ходить в школу с лопатой. По идее, школьникам должна быть выплачена зарплата дворника». // Фото автора