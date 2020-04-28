Нацархив Карелии получил четыре тысячи рассекреченных ФСБ документов

Более 4 тысяч рассекреченных ФСБ документов о времени, когда на территории Карелии располагались финские концлагеря, поступили в Национальный архив Карелии, сообщает ТАСС.

Основная часть этих документов - протоколы доносов и опросы узников. Помимо них в архив поступили разведдонесения и оперативные документы о периоде оккупации финнами части Карелии в годы войны, начиная с 1942 года.

По словам директора архива Александра Морозова, изучением и оцифровкой информации занимается группа из 15 сотрудников учреждения, а также студенты и преподаватели Петрозаводского госуниверситета.

«По оценке Морозова, вновь открывшиеся данные способны подтвердить, что оккупационный режим на части территории республики носил признаки геноцида. В то же время, в силу того, что ученые в основном будут иметь дело с опросами самих узников, вряд ли, по итогам исследованием, уточнится цифра жертв финского режима», - пишет агентство.

Напомним, Следком России начал проверку по факту преступлений финнов в Карелии в годы ВОВ, а заместитель председателя Карельского союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей Ленина Макеева готова стать свидетелем в расследовании преступлений совершенных финской оккупационной администрацией.