Жительница Карелии готова свидетельствовать о преступлениях финнов

Жительница Карелии, заместитель председателя Карельского союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей Ленина Макеева готова стать свидетелем в расследовании преступлений совершенных финской оккупационной администрацией в годы Великой Отечественной войны, сообщает РИА Новости.

Ленина Макеева находилась ребенком в концлагере в Петрозаводске в течение почти трех лет и была освобождена 28 июня 1944 года.

"Со своей стороны я готова выступить свидетелем. Жаль, что ФСБ рассекретила свидетельства преступлений спустя 75 лет. Это надо было сделать гораздо раньше, - цитирует издание Ленину Макееву. - На площади 20 квадратных метров нас было 15 человек. Клопы, вши… Началась эпидемия. Тиф, цинга. Люди стали умирать. Из-за скудного питания смертность среди узников еще более усугубилась. В нашей семье из семи человек трое умерли от голода. Крапива не успевала вырастать, как ее тут же съедали. За нарушения пороли ивовыми розгами, которые вымачивали в соленой воде. А иногда была плетка резиновая с металлической шайбой на конце".

Напомним, по факту рассекреченных ФСБ документов, Следком России начал проверку по фактам преступлений, совершенных финнами в Карелии, по статье «геноцид».