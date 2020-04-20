Следком РФ занимается проверкой преступлений финнов в Карелии

Следователи Слекома России проводят проверку по факту преступлений финнов в Карелии в годы Великой Отечественной войны, пишет 20 апреля пресс-служба ведомства.

В частности, «ведется работа по установлению новых обстоятельств преступлений против мирного населения в период 1941-1945 годов и лиц, к ним причастных. По факту геноцида мирного населения Карело-Финской ССР по расовому признаку проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ».

В настоящее время следователи изучают рассекреченные УФСБ материалы об уничтожении военнопленных и представителей мирного населения СССР славянской национальности в концентрационных лагерях, созданных на территории современной Республики Карелия.

«По свидетельствам узников концлагерей, условия проживания, а также нормы питания и трудовой повинности носили несовместимый с жизнью характер, в результате чего за период оккупации в концентрационных лагерях погибли тысячи человек, в том числе несовершеннолетние и малолетние дети»,

- сообщает Следком.

После изучения материалов и проведения отдельных проверочных мероприятий, финнам, действовавшим в Карелии в годы войны, будет дана соответствующая правовая оценка.