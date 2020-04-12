12 апреля 2020, 17:09
Финляндия

Финны рекомендуют носить солнечные очки из-за понижения уровня озона

Ультрафиолетовое излучение будет ближайшие десять дней сильнее обычного из-за мощного полярного вихря

В атмосферном воздухе Финляндии (возможно, и в Карелии) в последнее время наблюдается пониженное количество озона. Уровень озона почти наполовину ниже, чем обычно в это время года, пишет Yle.

На содержание в атмосфере озона влияет мощный полярный вихрь, который будет держаться над Финляндией еще около десяти дней.

Озон защищает земной шар от ультрафиолетового излучения, которое сейчас в Финляндии сильнее обычного. Поэтому метеорологи рекомендуют во время прогулок защищаться с помощью солнечных очков и солнцезащитного крема.

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Метки: 
ультрафиолет
озон
Атмосфера
вихрь
Финляндия
солнечные очки
Ученые