28 апреля 2020, 10:24
Соцслужба Петрозаводска ввела дополнительные номера телефонов
На телефоны горячей линии социальной службы идет большой поток звонков
Отделение социальной службы по Петрозаводску и Прионежскому району ввело дополнительные номера телефонов для звонков граждан, сообщает минсоцразвития Карелии.
«Внимание, учитывая рост количества обращений по телефонам в Отделении по работе с гражданами в г. Петрозаводске и Прионежском районе, добавлены новые номера!
Телефоны горячей линии для записи на приём и получения консультаций:
8 (814-2) 78-38-24,
8 (814-2) 76-56-04,
8 (814-2) 44-54-01,
8-964-319 56 37,
8-905-299 92 74»
В ведомстве уточняют, что телефоны работают с понедельника по четверг с 9 до 17 часов. В пятницу с 9 до 15.45. Перерыв на обед с 13 до 14 часов. Суббота, воскресенье выходной.