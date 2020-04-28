Соцслужба Петрозаводска ввела дополнительные номера телефонов

Отделение социальной службы по Петрозаводску и Прионежскому району ввело дополнительные номера телефонов для звонков граждан, сообщает минсоцразвития Карелии.

«Внимание, учитывая рост количества обращений по телефонам в Отделении по работе с гражданами в г. Петрозаводске и Прионежском районе, добавлены новые номера!

Телефоны горячей линии для записи на приём и получения консультаций:

8 (814-2) 78-38-24,

8 (814-2) 76-56-04,

8 (814-2) 44-54-01,

8-964-319 56 37,

8-905-299 92 74»



В ведомстве уточняют, что телефоны работают с понедельника по четверг с 9 до 17 часов. В пятницу с 9 до 15.45. Перерыв на обед с 13 до 14 часов. Суббота, воскресенье выходной.