28 апреля 2020, 10:24
Общество

Соцслужба Петрозаводска ввела дополнительные номера телефонов

На телефоны горячей линии социальной службы идет большой поток звонков

Отделение социальной службы по Петрозаводску и Прионежскому району ввело дополнительные номера телефонов для звонков граждан, сообщает минсоцразвития Карелии.

«Внимание, учитывая рост количества обращений по телефонам в Отделении по работе с гражданами в г. Петрозаводске и Прионежском районе, добавлены новые номера!
Телефоны горячей линии для записи на приём и получения консультаций:

8 (814-2) 78-38-24,
8 (814-2) 76-56-04,
8 (814-2) 44-54-01,
8-964-319 56 37,
8-905-299 92 74»

В ведомстве уточняют, что телефоны работают с понедельника по четверг с 9 до 17 часов. В пятницу с 9 до 15.45. Перерыв на обед с 13 до 14 часов. Суббота, воскресенье выходной.

 

Обсудить
просмотр
166878
Метки: 
соцслужба
горячая линия
телефон
Петрозаводск
Карелия
Прионежский район