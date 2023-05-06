На въезде в Карелию, как и неделю назад, образовались пробки

На въезде в Карелию со стороны Ленинградской области у водителей спрашивают о месте жительства, гражданстве и пункте назначений, 6 мая со ссылкой на очевидцев пишет «Фонтанка». В результате такой проверки образуются пробки.

На КПП около Березово в Приозерском районе собеседник издания провел в ожидании около получаса – по его оценке очередь растянулась примерно на километр. По его словам, с водителями разговаривают вежливо, тактично и с улыбкой.

В первые майские праздники на въезде в республику из Ленобласти также образовались пробки, ожидание составляло около двух часов. У автомобилистов проверяли документы и осматривали машины.

Ранее сообщалось об усилении пограничного режима в приграничных районах области. Граждан просили брать с собой паспорт и с пониманием относиться к возможным неудобствам.// фото читателя «Фонтанки»