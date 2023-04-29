Огромные пробки образовались на въезде в Карелию

На въезде в Карелию со стороны Ленинградской области возникла огромная пробка. Автомобили стоят в очереди по два часа, сообщает «Фонтанка».

Как рассказала изданию одна из женщин, стоящих в пробке, на прошлой неделе на КПП у водителей и пассажиров проверяли паспорта. «В прошлый раз такой пробки не было. Но паспорта проверяли. Сегодня осматривают машины, паспорта, спрашивают, куда едешь», - сказала очевидец происходящего.

Еще одна автомобилистка, стоящая в пробке на въезде в Лахденпохский район, недоумевает из-за таких заторов при пересечении границ российских регионов.

«Два часа в пробке на пункте из России в Россию. Для того, чтобы к тебе просто заглянули в автомобиль», - сказала женщина. // Фото: fontanka.ru