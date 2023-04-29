29 апреля 2023, 16:42
Огромные пробки образовались на въезде в Карелию
На границе Карелии и Ленобласти у водителей проверяют документы
На въезде в Карелию со стороны Ленинградской области возникла огромная пробка. Автомобили стоят в очереди по два часа, сообщает «Фонтанка».
Как рассказала изданию одна из женщин, стоящих в пробке, на прошлой неделе на КПП у водителей и пассажиров проверяли паспорта. «В прошлый раз такой пробки не было. Но паспорта проверяли. Сегодня осматривают машины, паспорта, спрашивают, куда едешь», - сказала очевидец происходящего.
Еще одна автомобилистка, стоящая в пробке на въезде в Лахденпохский район, недоумевает из-за таких заторов при пересечении границ российских регионов.
«Два часа в пробке на пункте из России в Россию. Для того, чтобы к тебе просто заглянули в автомобиль», - сказала женщина. // Фото: fontanka.ru