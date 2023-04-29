«Ласточка» впервые отправилась в путь из карельского поселка

Сегодня, 29 апреля, состоялся первый рейс «Ласточки» от станции Хелюля. Об этом сообщает администрация Сортавальского поселения.

До поселка продлен маршрут поезда Санкт-Петербург - Сортавала. «Ласточка» ходит по утвержденному расписанию, с которым можно ознакомиться на сайте РЖД.

Напомним, ранее было анонсировано, что с 3 июня возобновляет работу поезд «Воттоваара экспресс». Он будет возить туристов по выходным к знаменитой карельской горе. // Фото: vk.com/public182704199