Проект «Лица Победы» стартовал в Петрозаводске

На улицах десяти российских городов установлены стелы, на которых размещена информация о проекте «Лица Победы» и QR-код, ведущий на сайт акции. Наряду с Москвой, Петербургом, Волгоградом, Тулой, Новороссийском, Смоленском, Хабаровском, Нальчиком и Грозным в проекте участвует и Петрозаводск. Акция стартовала 6 мая и продлится до 9 числа.

Стелы размещены на набережной Онежского озера и на проспекте Ленина напротив ПетрГУ. В мэрии объяснили, что при помощи QR-кода горожане и гости могут перейти на сайт проекта «Лица Победы», разместить з семейных альбомов снимки родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, найти ранее неизвестные им фотографии, загруженные другими пользователями и связаться с их владельцами.

На сайте проекта «Лица Победы» можно отреставрировать старые фотографии. Помогут в этом современные технологии. Для того, что получить снимок в хорошем качестве, нужно загрузить его в соответствующий раздел, после чего восстановлением займется нейросеть.

Все желающие могут присоединиться к акции на официальном сайте проекта. // фото пресс-служба администрации города