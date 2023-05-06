Петрозаводчане хотели бы видеть своим начальником Жеглова и Штирлица

Большинство жителей столицы Карелии хотели бы работать под началом Глеба Жеглова из «Место встречи изменить нельзя» и Макса Отто фон Штирлица - героя фильма «Семнадцать мгновений весны». Об этом «Петрозаводск говорит» сообщили специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

В рейтинге идеальных начальников Жеглов и Штрилиц набрали по 7% голосов. На втором месте с 5% голосов - Тони Старк из «Железного человека» и Доктор Хаус из одноименного сериала.

Также в рейтинге желанных руководителей - Людмила Калугина из «Служебного романа», Шерлок Холмс и Бэтмен из одноименных экранизаций и Роман Шилов из «Ментовских войн».

Также петрозавдодчане называли Джека Воробья, Джеймса Бонда, Миранду Пристли из «Дьявол носит «Прада», Андрея Быкова из «Интернов», Катерину Тихомирову из «Москва слезам не верит», Терминатора, Остапа Бендера, Тони Сопранно, Харли Квин, Дамблдорп и других. // фото unsplash.com