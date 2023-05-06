В Карелии предлагают работу с зарплатой более 50 тысяч рублей

«Карелавтотранс-Сервис» объявил о вакансиях водителей. Госпредприятие набирает сотрудников для работы на пригородных маршрутах. Водителям предлагают зарплату от 50 тысяч рублей.

Кандидатам необходимо иметь водительское удостоверение категории D, быть ответственными, знать, как устроен автобус, как его эксплуатировать и само собой водитель должен знать ПДД.

Работать предлагают по графику, зарплату обещают выплачивать дважды в месяц, также работодатель оплачивает медкомиссию, больничный, работу по ночам и выходным, предоставляет 44-дневный отпуск. Тех, кто заинтересовался. Предлагают звонить по номеру +7 (900) 456-27-99 или писать на электронную почту kadry@karelavtotrans.ru // фото unsplash.com