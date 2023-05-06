Специалисты разъяснили, что за «гадость» плавала в Неглинке

Белые круги на Неглинке в районе торгово-развлекательного центра на Древлянке взволновали петрозаводчан. Фотографию белой шапки на поверхности воды опубликовали в сообществе «Подслушано в Птз», со слов очевидцев, такая же картина была и 3 мая.

«Кто-нибудь знает, что за гадость сливается в речку около «Лотос Плаза»? В среду было то же самое, в остальные дни- не знаю»,

- интересовался авто снимка.

Специалисты карельского Минприроды проверили речку и не нашли никакого подтверждения слива сточных вод в Неглинку.

Оказалось, что белая шапка – дело рук природы.

«Появившаяся на поверхности воды белая субстанция является пеной, образовавшейся в результате перемешивания воды в весенний период. Это распространенное природное явление, характерное для многих быстротекущих водотоков», - объяснили специалисты Минприроды Карелии. // фото «Подслушано в Птз»/ пресс-служба Минприроды РК