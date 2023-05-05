05 мая 2023, 20:27
Общество

Путин объявил благодарность преподавателю ПетрГУ

Поощрение от президента страны получил доцент Института педагогики и психологии Бадри Топурия

Владимир Путин объявил благодарность известному карельскому художнику и преподавателю ПетрГУ Бадри Топурии. Об этом сообщает паблик вуза.

Топурия, являющийся доцентом Института педагогики и психологии главного университета Карелии, получил благодарность президента страны за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу.

Бадри Топурия живет и работает в Петрозаводске с 1994 года. В 1997 году он стал членом Союза художников России. С 2005 года Топурия преподает на кафедре изобразительного искусства и дизайна Петрозаводского госуниверситета. // Фото: kremlin.ru, паблик ПетрГУ, vk.com

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Петрозаводск
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