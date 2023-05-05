Горожане высадили деревья на Березовой аллее

Сегодня в Петрозаводске на Березовой аллее прошла экологическая акция. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Несколько десятков человек, среди которых были ученики лицея №1, общественники, неравнодушные жители Древлянки, высадили на аллее три десятка берез, а также рябины и сирень.

Для участников акции провели мастер-класс, звучала музыка, был организован чай с угощениями. // Фото мэрии Петрозаводска