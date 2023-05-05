На важной магистрали Петрозаводска изменится схема движения

В Петрозаводске с 25 мая изменится схема движения на Лесном проспекте. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Для водителей, следующих по нечетной стороне магистрали от ТРК «Лотос Плаза», напротив дома №45 будет запрещен поворот налево в сторону перинатального центра. Водители смогут развернуться, проехав чуть дальше по проспекту.

Ограничения вводятся для того, чтобы снизить аварийность на этом участке дорожной сети. Автомобилистов просят внимательно следить за дорожными знаками. // Фото: unsplash.com