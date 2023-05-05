Благоустройство дворов началось в Петрозаводске

В Петрозаводске начались работы по благоустройству дворов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

На придомовых территориях, попавших в программу, обновят асфальтовое покрытие, поставят скамейки и урны, организуют освещение. Работы уже стартовали на улицах Питкярантской и Софьи Ковалевской. На остальных территориях подрядчики ведут подготовительные работы, закупают материалы и заказывают оборудование. Завершить благоустройство планируют к осени.

В 2023 году будут благоустроены следующие придомовые территории: ул. Чапаева, д. 102, ул. Чапаева, д. 104, ул. Гвардейская, д. 46А, Соломенское ш., д.9Б, ул. Зайцева, д. 26, пр. Октябрьский, д. 24В, ул. Советская, д. 8, ул. Советская, д. 3, ул. Ровио, д. 8, ул. Балтийская, д. 29, ул. Питкярантская, д. 28, ул. Питкярантская, д. 18, ул. Антонова, д. 16, ул. Ключевая, д. 19, ул. Репникова, д. 27, ул. Чернышевского, д. 19, ул. Пограничная, д. 9, ул. Волховская, д. 4Б, ул. Володарского, д. 45, ул. Л. Чайкиной, д. 2, пр. Ленина, д. 28, ул. Андропова, д. 6, ул. Дзержинского, д. 39, ул. Промышленная, д. 1А, ул. Промышленная, д. 3, ул. Промышленная, д. 1/26, ул. Коммунистов, д. 26А, ул. Коммунистов, д. 28, пр. А. Невского, д. 55, ул. Куйбышева, д. 13, ул. Антикайнена, д. 8, ул. Антикайнена, д. 13, ул. С.Ковалевской, д. 7, ул. С.Ковалевской, д. 9, ул. Ф.Энгельса, д. 13, ул. Репникова, д. 1, ул. Ведлозерская, д. 9, ул. Повенецкая, д. 3, ул. Антикайнена, д. 5, ул. Кирова, д. 3, ул. Андропова, д. 3, пр. Ленина, д. 4 / ул. Куйбышева, д. 19, пр. Ленина, д .5 / ул. Куйбышева, д. 17, ул. Андропова, д. 4, ул. Куйбышева, д. 18, ул. Свердлова, д. 3, пр. Ленина, д. 15, ул. Петрова, д. 13. // Фото мэрии Петрозаводска