Путешествия подорожали, но еще есть направления, где можно сэкономить

Текст и фото: Антонина Кябелева

Приближение долгожданных новогодних праздников традиционно заставляет задуматься о том, как их провести. Разносолы на столе, встречи родных и друзей под бой курантов, зимние развлечения, лыжи, коньки, сноуборды – все это хорошо, но разве может заменить увлекательное путешествие по России или за ее пределы?

Конечно, осуществлять охоту к перемене мест россиянам в последнее время стало сложнее. И не только из-за сужения «туристической географии», но и из-за чисто финансовых причин. Тем не менее россияне продолжают активно путешествовать. И Карелия – яркое тому подтверждение. Как же выглядит туристическая отрасль, с точки зрения сухих цифр российской статистики? Мы выбрали самые любопытные показатели.

Согласно данным Росстата, по сравнению с 2019 годом количество поездок за границу сократилось вдвое. Если в 2019 году россияне совершили 45,330 миллиона выездов за границу, то в 2022 году только 22,486 миллиона.

К нам иностранные туристы стали приезжать почти в три раза реже. В 2019 году в Россию было совершено 24,418 миллиона въездов иностранцев, а в 2022 году – только 8,242 миллиона.

На фоне снижения зарубежных вояжей Карелия привлекает с каждым годом все больше любителей путешествий. По информации Росстата, если в 2022 году в нашу республику было совершено 1,490 миллиона поездок, то за первые 10 месяцев 2023 года – 1,388 миллиона. Другими словами, итоги 2023 года с почти стопроцентной вероятностью окажутся рекордными в плане туристического потока в край лесов и озер.

В разрезе туристической привлекательности среди регионов Северо-Западного федерального округа (СЗФО) Карелия вошла в тройку лидеров.

По данным Росстата, за 10 месяцев 2023 года в Ленинградскую область было совершено 13,757 миллиона туристических поездок, в Санкт-Петербург – 8,646 миллиона, в Карелию – 1,388 миллиона въездов туристов.

Карелии «наступают на пятки» Новгородская область (1,328 миллиона поездок) и Калининградская область (1,222 миллиона).

Несмотря на туристическую привлекательность нашей республики, количество местных турфирм, судя по данным Карелиястата, заметно сократилось – с 176 в 2018 году до 143 в 2022 году. При этом в регионах СЗФО больше турфирм только в Санкт-Петербурге (685) и Архангельской области (166).

На сокращение количества туристических компаний повлияли сначала эпидемия коронавируса, а затем санкции, закрывшие для россиян возможность путешествовать во многие страны мира. Легче оказалось выживать за счет приема туристов. Это подтверждает и увеличение числа гостиниц – со 176 в 2018 году до 193 в 2022 году. Если в 2018 году карельские гостиницы приняли 392,2 тысячи туристов, то в 2022 году – 487,5 тысячи человек. Подавляющее большинство туристов – более 90% - останавливалось в гостиницах на срок от 1 до 4 суток.

По данным Росстата, в России расходы на путешествие в 2023 году выросли на 17,9% по сравнению с предшествующим годом.

В Карелии туристические услуги в 2022 году стали дороже по сравнению с 2021 годом на 16,8 %.

В сфере зарубежного туризма цены подпрыгнули в 2,3 раза! К примеру, поездка в Турцию за год стала дороже в 3,3 раза, в Египет – в 3,2 раза в Эмираты – в 2,4 раза! Подешевели путешествия в Беларусь (на 14,2%), в страны Закавказья (на 43,5% (!)), и, как указано в сборнике Карелиястата, «в отдельные страны Средней Азии» (на 1,6%), «в отдельные страны Южной Азии» (на 12,6%) и «в отдельные страны Юго-Восточной Азии» (на 6,9%).

Вьетнам

Данных за 2023 год пока нет, но, судя по прошлогодним трендам, сэкономить можно в «отдельных» азиатских странах, в странах Закавказья и в Республике Беларусь.

То, что путешествие стало дорогим удовольствием, подтверждают и другие данные Карелиястата. В 2018 году карельские фирмы продали 37138 турпакетов на 1,463 миллиарда рублей. В 2022 году в республике было продано 30356 турпакетов на общую сумму 1,985 миллиарда рублей.

Несложно подсчитать, что в 2018 году один турпакет обошелся в среднем в 39 тысяч рублей, а в 2022 году – уже в 65 тысяч рублей, или на 66,6% дороже!

Интересно, что если не брать во внимание многомиллионный Питер, то в СЗФО больше, чем в Карелии, турпакетов было реализовано только в Калининградской области – 39,7 тысячи и Архангельской области – 32,5 тысячи.

Пекин

Весьма показательны и другие цифры. В 2018 году карельские турфирмы отправили на отдых более 96 тысяч россиян и приняли 8 тысяч иностранцев.

В 2022 году удалось отправить в путешествие 78,6 тысячи граждан России, а вот иностранцев было принято всего 196 человек, или в 40 раз меньше.

В общем, редкий иностранный турист долетит до Карелии.

Из 196 иностранцев, приехавших в Карелию в прошлом году по турпутевкам, 86 путешественников прибыли из Республики Беларусь, 38 – из Франции, 22 – из Японии, 13 – из Индии, 11 – из Финляндии, 9 – из Китая. Такая вот любопытная получилась мозаика.

Карельские турфирмы в прошлом году отправили за границу 13,8 тысячи человек. Меньше в СЗФО за границу путешествовали только жители Новгородской (4,4 тысячи человек), Псковской (6,3 тысячи человек) и Мурманской (11,6 тысячи человек) областей. Учитывая, что население республики самое малочисленное в СЗФО, желание путешествовать за пределы родины у жителей Карелии не назвать слабым.

Судя по данным Карелиястата, чаще всего жители республики в 2022 году выезжали на отдых за рубеж в Турцию (примерно 57-58% всех проданных туров), Египет (16-17%), ОАЭ – (7-8%). От 1 до 5% пришлось на Абхазию, Таиланд, Мальдивы, Беларусь, Кубу.

В общем, выбор у любителей заморских путешествий пока остается. Но, судя по происходящим процессам, россияне все чаще выбирают путешествие по своей стране.