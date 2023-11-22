Карелия сквозь призму статистики: нас мало, живем бедно, но недолго

Текст и фото: Антонина Кябелева

Всегда интересно сравнивать то, как живут в Карелии и в соседних регионах. Ведь мы находимся в схожих природно-климатических условиях, сталкиваемся с одинаковыми проблемами, нас традиционно связывает больше, чем разъединяет. В свежем статистическом сборнике «Социальное положение и уровень жизни населения Республики Карелии», который подготовили сотрудники Карелиястат в 2023 году, есть немало интересных цифр, красноречиво рассказывающих о нас и наших соседях.

Начнем с численности населения. На 1 января 2023 года в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Карелия оказалась самым малочисленным регионом.

В нашей республике в начале 2023 года осталось 527 880 человек.

Среди тройки регионов с самым низким количеством населения, помимо Карелии, Новгородская область (575 926 человек) и Псковская область (587 786 человек). В лидерах, естественно, Санкт-Петербург, где в начале года проживало 5,6 миллиона человек.

Ожидаемая продолжительность жизни в 2022 году в СЗФО составила 73,05 года. Это лучше, чем в среднем по России (72,73), но ниже, чем в 2019 году (73,72), в преддверии эпидемии коронавируса. Эпидемия подкосила показатели всех без исключения регионов. Но и на фоне обшего снижения ожидаемой продолжительности жизни в Карелии все печально.

В 2022 году в нашей республике продолжительность жизни составила 69,03 года (в 2019 – 71,46).

Более короткая продолжительность жизни в СЗФО только в Псковской области – 68,95 года. Для сравнения, в Санкт-Петербурге этот показатель составил 75,77 года.

По уровню безработицы Карелия тоже очутилась в конце рейтинга. В среднем по СЗФО уровень безработицы в 2022 году был зафиксирован на отметке 3,2 % (в России – 3,9%).

Карелия оказалась в тройке худших регионов с уровнем безработицы 5,8%.

В Республике Коми этот показатель составил 6,7 %, а в Архангельской области 5,6 %. Правда, для Карелии показатель 5,8 % – лучший за последние пять лет. В 2018 и 2020 годах уровень безработицы в нашей республике доходил до отметки в 8,7 %.

Существует такой показатель, как рост реальной заработной платы относительно 2011 года. В 2022 году в России он повысился на 32,6 %, в Карелии – на 19,8 %. Хотя бы здесь Карелия оказалась в середине рейтинга. Более медленный рост зарплаты зафиксирован в Калининградской области (на 5,9%), в Республике Коми (на 12,4%), в Новгородской области (на 15,4 %), в Псковской области (на 16,3 %). Для сравнения, в Питере реальная зарплата выросла на 34,8 %. Рост почти на 30 % зафиксирован в Мурманской и Архангельской областях.

Ниже прожиточного минимума в 2022 году в России влачили тяжелое существование 9,8 % населения страны.

В Карелии за границей бедности оказались 13 % жителей республики. Это один из худших показателей в Северо-Западном федеральном округе.

Еще более печальная статистика зафиксирована в Псковской области, где за границей бедности находятся 14,3 % граждан, и в Республики Коми, где доходы ниже величины прожиточного минимума имеют 14 % населения. В северной столице низкие доходы в прошлом году имели лишь 4,5 % граждан.

О развитии жилищного строительства и уровню обеспеченности граждан жильем можно судить по такому показателю, как ввод в действие общей площади жилых домов в расчете на 1000 человек. В среднем по России в прошлом году этот показатель составил 700 квадратных метров, а по СЗФО – 810 квадратных метров.

Карелия со своими 585 квадратными метрами выглядит «середнячком». Для нас это лучший показатель за последние пять лет.

От нас отстали Республика Коми, Архангельская, Вологодская, Мурманская и Псковская области. Зато в Ленинградской (1970 квадратных метров) и Калининградской (1278 квадратных метров) областях продолжается строительный бум. Санкт-Петербург со своими 620 квадратными метрами выглядит весьма бледно.

Судя по статистике, жители Карелии не очень активно пользуются возможностями интернета при покупке товаров. Если в России в прошлом году доля продаж через интернет в общем объеме оборота розничной торговли составила 6 %, в СЗФО – 8,7 %, то в Карелии всего 2,5 %. Хуже интернет-торговля развита только в Калининградской (1,7 %) и Псковской (1,9 %) областях. Нетрудно догадаться, что чаще других товары через интернет приобретают в Санкт-Петербурге (13,5 %).

Если попытаться суммировать эти данные в какой-то образ, то получится, что мы живем в республике с катастрофически уменьшающимся бедным населением, где живут не очень долго, редко делают покупки через интернет, где непросто найти работу, но где ощутимо растет зарплата и развивается жилищное строительство.