В Карелии составлено 90 протоколов за выгул собак без поводка

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович на своей страничке в соцсети напомнил о действующем в Карелии законодательстве, регулирующем выгул домашних животных.

Постоянно слежу, как работают принятые парламентом Карелии законы. Сегодня – об административной ответственности за самовыгул домашних животных. Эта норма направлена на защиту людей от нападения собак и формирование ответственного отношения к своим питомцам. Закон начал действовать в нашей республике с 11 июля. С этой даты в отношении нерадивых хозяев, которые отпустили собаку на прогулку без поводка, составлено 90 протоколов и вынесено 24 предупреждения,

- написал Шандалович.

По его словам, в работе по выявлению нарушителей муниципальным инспекторам помогают сотрудники полиции, участвующие в совместных рейдах.

Неисполнение закона влечет предупреждение или штраф для граждан от 500 до 1000 рублей.