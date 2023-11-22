Школьный трек AI Journey открылся дискуссией с юными талантами

Школьный трек международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» открылся дискуссией AI for everyone («Искусственный интеллект для каждого»). Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин пообщался с юными талантами, которые реализуют свои проекты в области искусственного интеллекта (ИИ).

В процессе диалога участницы рассказали о своих историях успеха и о вызовах, с которыми сталкивались, что повлияло на выбор AI и IT как направления для развития. Так, участница из Башкортостана в свои 15 лет уже разрабатывает сайты интернет-магазинов и новостных порталов. Она финалистка конкурса AI Challenge (его проводят Сбер и Альянс в сфере ИИ) по направлению «Медицина», в котором её команда решала задачу определения инфаркта миокарда по сигналам ЭКГ.

ИТ-путешествие другой девушки из Казахстана, финалистки AI Challenge в треке «Производство», тоже началось с разработки сайтов. Потом она сделала приложение для трекинга заболевших растений и разработала алгоритм анализа заказов для определения срыва поставок на конкурсе.

Участница из Москвы, двукратная победительница AI Challenge, занимается генерацией музыки и 3D-объектов с помощью моделей ИИ, а также проектирует метавселенную.

Наконец, участница из Иркутской области, которой всего 10 лет, реализовала уже несколько проектов в робототехнике. Она мечтает создать робота для решения экологических проблем, например для тушения пожаров или сбора мусора.

Должен быть интерес — большой, яркий, живой интерес к этой сфере. Второе — это вера в себя и понимание того, что ты сможешь найти ответ на любой вопрос, решить любую задачу. Нерешаемых проблем нет. Какой смысл повторять то, что уже сделали другие? Надо делать всегда что-то новое. И мы, как Сбер, все так думаем. Базовые знания — здесь без этого никуда, потому что одного интереса и веры в себя недостаточно. Дальше — это постоянное саморазвитие и отслеживание новостей в мире искусственного интеллекта. Поэтому необходима постоянная насмотренность, понимание, изучение, движение вперёд,

- отметил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Школьный трек AI Journey проходит в онлайн-режиме. Он предназначен для учащихся средних и старших классов.

Фото: Кандинский