Самовольно установленный объект снесут в центре Петрозаводска

Мэрия Петрозаводска объявила о решении снести еще один объект в центре города. Соответствующее сообщение появилось на сайте городской администрации.

На этот раз демонтажу подлежит гараж, расположенный в районе дома №16а по улице Максима Горького. Владелец незаконной конструкции проинформирован о необходимости сноса.

Освободить самовольно занятый земельный участок необходимо до 6 декабря, подчеркнули в мэрии. // Фото «Петрозаводск говорит»